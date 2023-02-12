Применение ЛМУР «изделие 305» по цели в Угледаре

Изображение с камеры ЛМУР «изделие 305» Российские военные применили лёгкую многоцелевую управляемую ракету «изделие 305» для уничтожения аппаратуры наблюдения и разведки украинских войск, которая была установлена на самой высокой точке Угледара.
Изображение с камеры ЛМУР «изделие 305» Российские военные применили лёгкую многоцелевую управляемую ракету «изделие 305» для уничтожения аппаратуры наблюдения и разведки украинских войск, которая была установлена на самой высокой точке Угледара.
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