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Применение ЛМУР «изделие 305» по цели в Угледаре

Применение ЛМУР «изделие 305» по цели в Угледаре

Изображение с камеры ЛМУР «изделие 305»   Российские военные применили лёгкую многоцелевую управляемую ракету «изделие 305» для уничтожения аппаратуры наблюдения и разведки украинских войск, которая была установлена на самой высокой точке  Угледара.

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