Беспилотники ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency В Белгородской области беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) дважды атаковали территорию сельскохозяйственного предприятия, сбросив на него взрывные устройства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
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