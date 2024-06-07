«ФосАгро» инвестирует в развитие Вологодской области 26 млрд рублей

В соответствии с соглашением о сотрудничестве, которое на ПМЭФ–2024 подписали врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов и генеральный директор «ФосАгро» Михаил Рыбников, компания вложит порядка 26 млрд рублей в производство и социальную базу Вологодской области в 2024 году.