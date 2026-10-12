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«В Подмосковье тихо убивают целый вид спорта». Хоккеисты «Динамо-Электросталь» просят спасти клуб

«В Подмосковье тихо убивают целый вид спорта». Хоккеисты «Динамо-Электросталь» просят спасти клуб

Игроки мужской команды по хоккею на траве «Динамо-Электросталь» записали видеообращение: они просят предать огласке закрытие клуба.

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