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Премьер-министр Японии ищет встречи с лидером Северной Кореи

Премьер-министр Японии ищет встречи с лидером Северной Кореи

ПХЕНЬЯН (ИА Реалист). Сестра северокорейского лидера, высокопоставленный чиновник Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыном встретиться «как можно скорее».

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