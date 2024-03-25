Премьер-министр Японии ищет встречи с лидером Северной Кореи

ПХЕНЬЯН (ИА Реалист). Сестра северокорейского лидера, высокопоставленный чиновник Ким Ё Чжон заявила, что премьер-министр Японии Фумио Кисида предложил лидеру КНДР Ким Чен Ыном встретиться «как можно скорее».
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