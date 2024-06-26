Команда майнинговой компании Riot Platforms собирается занять место в совете директоров компании-конкурента Bitfarms

Руководство майнинг-компании Riot Platforms продолжает предпринимать усилия по поглощению Bitfarms, организовав внеочередное собрание акционеров для голосования за изменения в составе совета директоров конкурирующей компании.
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