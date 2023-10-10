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Царьград

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О чём говорили пилоты, посадившие самолёт в поле под Новосибирском: Данные из расшифровки

О чём говорили пилоты, посадившие самолёт в поле под Новосибирском: Данные из расшифровки

Обнародована запись переговоров, происходивших перед экстренной посадкойТелеграм-канал "Авиаторщина" получил доступ к подробной расшифровке переговоров пилотов, которые 12 сентября 2023 года вынужденно посадили самолёт в пшеничном поле.

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