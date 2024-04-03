Хостинский район Сочи лидирует по предложениям самых дорогих частных домов 🔱 Сейчас наиболее дорогое предложение оценивается продавцом в ₽1,8 миллиарда.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Хостинский район Сочи лидирует по предложениям самых дорогих частных домов 🔱 Сейчас наиболее дорогое предложение оценивается продавцом в ₽1,8 миллиарда.