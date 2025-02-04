Алла Довлатова рассказала, где была в момент взрыва в «Алых парусах»

ЧП произошло накануне и унесло жизни нескольких человек. Телеведущая Алла Довлатова, проживающая в жилом комплексе «Алые паруса» на северо-западе Москвы, сообщила, что не стала свидетелем взрыва, однако, отправляясь на работу, ощутила сильный запах гари.