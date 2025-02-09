Миа Фэрроу отмечает юбилей

Сегодня, 9 февраля, исполнилось 80 лет выдающейся американской актрисе Мии Фэрроу.Мария де Лурдес Вилльерс Фэрроу родилась в Лос-Анджелесе 9 февраля 1945 года в семье актрисы Морин О'Салливан и режиссера Джона Фэрроу.