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В Риге появились флаги России и надпись – «Путин – мой друг»

В Риге появились флаги России и надпись – «Путин – мой друг»

Правоохранительные органы Латвии пребывают в шоке – в одном из столичных районов Латвии, в окне дома были замечены несколько флагов России, и надпись на одном – «Путин – мой друг».

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