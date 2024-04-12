МИД: США не должны питать иллюзий насчет новых соглашений с РФ по ядерному оружию

Москва не получала "принципиально новых идей" от Вашингтона насчет диалога по стратегической стабильности и контролю над вооружениями, заявил глава департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Владимир Ермаков.
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