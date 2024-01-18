Три обязанности, которые советские женщины считали нормой, а современные ими тяготятся

Александр Крижановский

Мне тоже, в кои то веки, хочется потаскать таких по полу, намотав космы на руку! Но! я понимаю, что Вы (бабы), стали другими! (иными) И теперь, вам ничё в рот не положить!)) без предварительной оплаты))) Можно только стебаться над Вами, убогими... Последнее слово "сам" придумал!)))