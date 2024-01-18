Всё о женщинах
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Всё о женщинах

68 043 подписчика

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Свежие комментарии

  • Владимир Соколов
    историки разные бывают))у некоторых укры и море выкопали))😂 не стоит верить всяким бредням полоумных людей)) которые...Главные антиженск...
  • Александр Крижановский
    Алё На!Три обязанности, ...
  • Александр Крижановский
    Не, девочки! На самом деле! Вы такие ДЕВОЧКИ!!! Что уже и не надо извиняться!!!))Три обязанности, ...

Три обязанности, которые советские женщины считали нормой, а современные ими тяготятся

Три обязанности, которые советские женщины считали нормой, а современные ими тяготятся

Если говорить откровенно, то не так уж и сильно мы отличаемся от наших прабабушек. Вот смотришь иногда старые фото, читаешь старые письма… и вы знаете, все в них понятно.

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Комментарии
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Александр Крижановский
Мне тоже, в кои то веки, хочется потаскать таких по полу, намотав космы на руку!  Но! я понимаю, что Вы (бабы), стали другими! (иными) И теперь, вам ничё в рот не положить!)) без предварительной оплаты))) Можно только стебаться над Вами, убогими...  Последнее слово &quot;сам&quot; придумал!)))
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6 час.
Александр Крижановский
Не, девочки! На самом деле! Вы такие ДЕВОЧКИ!!! Что уже и не надо извиняться!!!))
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6 час.
Александр Крижановский
Алё На!
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6 час.

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