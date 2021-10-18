Фейк Путина: в США легализована коррупция, а к выборам в западных странах вопросов больше, чем к российским - «Антифейк»

На пленарном заседании «Российской энергетической недели» Владимир Путин принял участие в панельной дискуссии «Мировая энергетика: трансформация для развития».
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