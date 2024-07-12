Патриарх Кирилл возглавил божественную литургию в Петропавловском соборе Петербурга

Сегодня отмечается День апостолов Петра и Павла Сегодня, 12 июля, в День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил Божественную литургию в Императорском мемориальном Петропавловском соборе в Петербурге.