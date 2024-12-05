В Нижегородской области задержали подозреваемого в жестоком убийстве двух пенсионеров

Ранее в СК сообщили, что в Сарове обнаружены тела с ножевыми ранениями и без головыСледователи задержали жителя Нижегородской области по подозрению в жестоком убийстве двух пенсионеров, сообщило Следственное управление Следственного комитета (СК) по Нижегородской области.
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