От роскоши до долгов: коуч Киркорова срочно продаёт шикарный особняк в Подмосковье

Звёздный коуч, обещавшая научить богатству, теперь сама ищет средства, продавая огромный дом.Личный коуч Филиппа Киркорова и автор популярного курса о "денежных потоках" Инна Тлиашинова срочно ищет покупателя на свой роскошный особняк в Подмосковье.
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