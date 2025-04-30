От роскоши до долгов: коуч Киркорова срочно продаёт шикарный особняк в Подмосковье

Звёздный коуч, обещавшая научить богатству, теперь сама ищет средства, продавая огромный дом.Личный коуч Филиппа Киркорова и автор популярного курса о "денежных потоках" Инна Тлиашинова срочно ищет покупателя на свой роскошный особняк в Подмосковье.