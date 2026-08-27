Moody's Downgrades Baltimore City's Credit Rating Amid Population Collapse Moody's Ratings downgraded Democrat-led Baltimore City's bond rating this week, highlighting a rapidly deteriorating financial situation as declining reserves, depleted utility funds, and mounting borrowing costs strain the crime-ridden metro area best known for the hit HBO series The Wire.
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