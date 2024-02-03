Актриса Поплавская: Биковичу не стоит переживать из-за разрыва контракта с HBO

Актриса и общественный деятель Яна Поплавская прокомментировала «Звезде» решение компании HBO расторгнуть контракт с сербским актером Милошем Биковичем на фоне требований внешнеполитического ведомства Украины.
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