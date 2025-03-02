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Financial Times: команда Трампа считает, что «Северный поток-2» можно

Financial Times: команда Трампа считает, что «Северный поток-2» можно использовать на переговорах по конфликту России и Украины Бывший исполнительный директор оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США хочет перезапустить балтийский газопровод, а в окружении Трампа считают, что это можно использовать в мирных переговорах по Украине, пишет британское издание Financial Times.

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Эльвира Величутина
Торгаши.
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