Financial Times: команда Трампа считает, что «Северный поток-2» можно использовать на переговорах по конфликту России и Украины Бывший исполнительный директор оператора «Северного потока-2» компании Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг при поддержке инвесторов из США хочет перезапустить балтийский газопровод, а в окружении Трампа считают, что это можно использовать в мирных переговорах по Украине, пишет британское издание Financial Times.