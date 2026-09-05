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Шняги.Нет

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Черный юмор: та грань, где смех граничит с шоком

Черный юмор: та грань, где смех граничит с шоком

Если смешное в привычном понимании давно не цепляет, а заставить улыбнуться может только что-то по-настоящему едкое и циничное — этот сборник создан для вас.

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