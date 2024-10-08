Харрис потребовала от Зеленского разработать план на случай, если его захватят в плен или убьют

МОСКВА, 9 октября, ФедералПресс. Вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис в феврале 2022 года перед началом конфликта на Украине потребовала от Владимира Зеленского разработать план на случай, если с ним что-то случится.
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