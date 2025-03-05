Лох-Несское чудовище любит лето? Как анекдоты и статистические ошибки ведут к сенсациям

Лох-Несское чудовище — пожалуй, одна из самых живучих легенд современности. Десятилетиями энтузиасты и просто любопытствующие пытаются разгадать тайну этого загадочного существа, скрывающегося в глубинах шотландского озера.
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