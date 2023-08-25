Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России.
42 беспилотника: Крым пытались атаковать вражеским роем
Комментарии
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ИС
Игорь Смирнов
Надоело всё это! Хватит быть добрыми саморитянами надо стать америкосами и англичанами раздолбавшими в пух и прах Дрезден в ВОВ! И нагадить что будут орать! Око за Око, зуб за зуб!!!
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13 час.
Дмитрий Гурин
Тогда уж лучше вспомнить Белград с его НАТОвскими бомбардировками жилых кварталов. Чего вспоминать 2-ю мировую? Мне например хватило трупов в 99-м в Дагестанских поселках за глаза. Потом подлечиваться 2 года пришлось.
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3 час.
Людмила Абрамова
а где наше любимое" кто к нам с мечом придет от меча и погибнет"....что то не видать действия
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1 час.
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