42 беспилотника: Крым пытались атаковать вражеским роем

ИС Игорь Смирнов Надоело всё это! Хватит быть добрыми саморитянами надо стать америкосами и англичанами раздолбавшими в пух и прах Дрезден в ВОВ! И нагадить что будут орать! Око за Око, зуб за зуб!!!

Дмитрий Гурин Тогда уж лучше вспомнить Белград с его НАТОвскими бомбардировками жилых кварталов. Чего вспоминать 2-ю мировую? Мне например хватило трупов в 99-м в Дагестанских поселках за глаза. Потом подлечиваться 2 года пришлось.