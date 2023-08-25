Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Погибли профессиональные военные. Наёмники, возглавляемые авантюристом. При такой работе вероятность гибели крайне ве...Муж певицы Валери...
  • лина любимцева
    Это зерно НЕ украинское. С Украины, но не украинское. Уже  почти все земли на Украине проданы США. Это американское з...Страны ЕС требуют...
  • ВОЛОДЯ ОВОД
    Наводил на самолет Пригожина Илон Маск.Прослушку  телефона держала ЦРУ.Вот почему все сошлось с закладкой взрывного у...Дело о крушении с...

42 беспилотника: Крым пытались атаковать вражеским роем

42 беспилотника: Крым пытались атаковать вражеским роем

Пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ИС
Игорь Смирнов
Надоело всё это! Хватит быть добрыми саморитянами надо стать америкосами и англичанами раздолбавшими в пух и прах Дрезден в ВОВ! И нагадить что будут орать! Око за Око, зуб за зуб!!!
Ответить
13 час.
Дмитрий Гурин
Тогда уж лучше вспомнить Белград с его НАТОвскими бомбардировками жилых кварталов. Чего вспоминать 2-ю мировую? Мне например хватило трупов в 99-м в Дагестанских поселках за глаза. Потом подлечиваться 2 года пришлось.
Ответить
3 час.
Людмила Абрамова
а где наше любимое&quot; кто к нам с мечом придет от меча и погибнет&quot;....что то не видать действия
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх