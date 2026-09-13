WP: после промежуточных выборов демократы намерены расследовать дела Трампа

Масштабные расследования после промежуточных выборов для анализа роста благосостояния Трампа, изменений в правительстве и преследований оппонентов намерены демократической партии, об этом рассказали члены партии 13 сентября в беседе с The Washington Post (WP).
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