Бивол запросил немедленный реванш с Бетербиевым (The Ring)

The Ring подтверждает, что Бивол подал запрос в WBC, WBA, IBF и WBO с целью организации немедленного реванша с Бетербиевым.
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