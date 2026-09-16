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Царьград

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На банке - "красная икра", а внутри сюрприз: Одна фраза укажет на подвох ещё до покупки

На банке - "красная икра", а внутри сюрприз: Одна фраза укажет на подвох ещё до покупки

Красная икра - недешёвый продукт, поэтому особенно обидно вместо ожидаемого деликатеса обнаружить товар спорного качества.

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