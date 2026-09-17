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Мировое обозрение

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Фон дер Ляйен заявила о зависимости ЕС от Китая

Фон дер Ляйен заявила о зависимости ЕС от Китая

Евросоюз оказался в ловушке собственной сырьевой политики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте с речью о положении дел в ЕС, признала то, о чем аналитики говорят уже не первый год: зависимость от поставок критически важного сырья из Китая достигла угрожающих масштабов.

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