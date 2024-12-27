Azerbaijan Airlines приостанавливает полеты в 4 четыре региона ПФО: список

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 декабря, ФедералПресс. В связи с трагедией с самолетом Azerbaijan Airlines, который разбился на этой неделе в Казахстане, авиакомпания приняла решение о приостановке полетов в несколько российских городов, в их числе оказались четыре столицы регионов ПФО.
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