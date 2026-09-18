Не лень, а перегрузка: какие признаки говорят, что школьнику стало слишком тяжело

Дополнительные занятия после школы могут незаметно превратиться для ребёнка во вторую учебную смену. Английский язык, музыка, спорт и творчество сами по себе полезны, но слишком плотное расписание способно ухудшить концентрацию и оценки, рассказала РИАМО методист по литературе «Онлайн-школы № 1» Татьяна Куц.
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