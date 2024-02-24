Дмитрий Кобицкий: Беларусь традиционно отличается хорошей подготовкой и качественным проведением выборов

Традиционно Беларусь отличается хорошей подготовкой и качественным проведением выборов. Об этом заявил генеральный секретарь Совета Межпарламентской ассамблеи СНГ Дмитрий Кобицкий по итогам встречи с председателем ЦИК нашей страны Игорем Карпенко.
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