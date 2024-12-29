В Тверской области в последние дни года усилится ветер

Согласно данным Тверского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в некоторых районах Тверской области 30 и 31 декабря 2024 года ожидается усиление юго-западного ветра с порывами до 12-17 м/с.
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