Президентские выборы 2024 года: сколько голосов получил каждый кандидат

Предварительные результаты президентских выборов в Молдове после обработки 2186 протоколов, что составляет 98,51% от общего числа избирательных участков, показывают следующее: Майя Санду получила 42,07% голосов (640 881 голос), Александр Стояногло - 26,27% (400 208 голосов), а Ренато Усатый - 13,72% голосов (209 011 голосов).
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