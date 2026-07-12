Пять пунктов капитуляции. США передали России новый пакет «реалистичных предложений»

СК

Сергей Ковалев

см. как делили Европу по результатам 2й мiровой. нового ничего, Запад желает сохранить за собой хоть что-то. весь вопрос в нашей памяти - поведётся ли Россия на очередную замануху? и тут растяжка во времени - чем дольше, тем хуже на той стороне, хотя и нам терпеть приходится. внутри вопроса - нежелание России эскалации в моменте, терпение и техническая победа по очкам, иппон не предусмотрен в этом дуалистичном мiре.