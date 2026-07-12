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Пять пунктов капитуляции. США передали России новый пакет «реалистичных предложений»

Пять пунктов капитуляции. США передали России новый пакет «реалистичных предложений»

   Автор:  Светлана Манекина Вместо звонка Владимиру Путину, который обещал сделать Дональд Трамп после саммита НАТО, США прислали в Москву новые ультиматумы.

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Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
см. как делили Европу по результатам 2й мiровой. нового ничего, Запад желает сохранить за собой хоть что-то. весь вопрос в нашей памяти - поведётся ли Россия на очередную замануху? и тут растяжка во времени - чем дольше, тем хуже на той стороне, хотя и нам терпеть приходится. внутри вопроса - нежелание России эскалации в моменте, терпение и техническая победа по очкам, иппон не предусмотрен в этом дуалистичном мiре.
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4 н.
Игорь
Брестский мир с Германией, заключённый в 1917 году с большого перепугу товарищем Лениным, не имел фатальных последствий только благодаря быстрому и полному краху Германии в следующем, 1918 году. Если заключить &quot;похабный мир&quot; сейчас, последствия его будут куда хуже - крах США неизбежен, но ждать  его, скорее всего, придётся долго. А новых &quot;счастливых девяностых&quot; продолжительностью лет в сорок мы однозначно не переживём.
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4 н.
Misha Glusch
а де вывод укровермахта в закарпатте?
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4 н.