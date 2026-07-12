Автор: Светлана Манекина Вместо звонка Владимиру Путину, который обещал сделать Дональд Трамп после саммита НАТО, США прислали в Москву новые ультиматумы.
Пять пунктов капитуляции. США передали России новый пакет «реалистичных предложений»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
см. как делили Европу по результатам 2й мiровой. нового ничего, Запад желает сохранить за собой хоть что-то. весь вопрос в нашей памяти - поведётся ли Россия на очередную замануху? и тут растяжка во времени - чем дольше, тем хуже на той стороне, хотя и нам терпеть приходится. внутри вопроса - нежелание России эскалации в моменте, терпение и техническая победа по очкам, иппон не предусмотрен в этом дуалистичном мiре.
Ответить
4 н.
Игорь
Брестский мир с Германией, заключённый в 1917 году с большого перепугу товарищем Лениным, не имел фатальных последствий только благодаря быстрому и полному краху Германии в следующем, 1918 году. Если заключить "похабный мир" сейчас, последствия его будут куда хуже - крах США неизбежен, но ждать его, скорее всего, придётся долго. А новых "счастливых девяностых" продолжительностью лет в сорок мы однозначно не переживём.
Ответить
4 н.
Misha Glusch
а де вывод укровермахта в закарпатте?
Ответить
4 н.
Свежие комментарии