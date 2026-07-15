Бразилия получила рекордный урожай сои

Производство сои в Бразилии в завершившемся сезоне 2025-2026 достигло 180,6 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее, оценку Национальной компании снабжения (Conab) 15 июля сообщило издание World Grain.
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