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Бразилия получила рекордный урожай сои

Бразилия получила рекордный урожай сои

Производство сои в Бразилии в завершившемся сезоне 2025-2026 достигло 180,6 млн тонн, что на 5% больше, чем годом ранее, оценку Национальной компании снабжения (Conab) 15 июля сообщило издание World Grain.

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