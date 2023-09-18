Слухи о северокорейских РСЗО для российской армии

Вновь появились слухи о расширении военно-технического сотрудничества России и КНДР. На этот раз сообщается, что российская армия на фоне продолжающихся боевых действий проявляет интерес к северокорейской артиллерии, в т.
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