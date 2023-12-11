Глава дипломатии Боррель призвал ЕС нарастить поддержку Украины

Страны Запада обсудят гарантии безопасности и увеличение военной помощи Украине. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об этом в Брюсселе перед встречей министров иностранных дел стран — членов сообщества, сообщило РИА «Новости».