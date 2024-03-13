ЕС исключил из санкционного списка основателя «Яндекса» Аркадия Воложа

Евросоюз исключил из своих санкционных списков основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, вице-президента АФК «Система» Сергея Мндоянца и президента европейского отделения мотоклуба «Ночные волки» Гамбалека, следует из материалов официального журнала ЕС.
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