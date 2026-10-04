Венесуэла передала США подозреваемого из списка ФБР

КАРАКАС (ИА Реалист). Венесуэла передала США одного из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников — гражданина Венесуэлы, обвиняемого в киберфинансовых преступлениях.
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