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ИА Реалист

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Венесуэла передала США подозреваемого из списка ФБР

Венесуэла передала США подозреваемого из списка ФБР

КАРАКАС (ИА Реалист). Венесуэла передала США одного из десяти самых разыскиваемых ФБР преступников — гражданина Венесуэлы, обвиняемого в киберфинансовых преступлениях.

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