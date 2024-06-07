Невестка Хантера Байдена рассказала, как нашла в его грузовике наркотики и пистолет

Невестка Хантера Байдена дала показания на его уголовном процессе. Она заявила, что нашла остатки крэка и пистолет в его грузовике, что потенциально подкрепляет версию прокуратуры о том, что сын президента Джо Байдена нарушил закон о запрете потребителям наркотиков владеть огнестрельным оружием.
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