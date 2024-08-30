Дворец спорта во Владимире поставили в длинную очередь

27 августа состоялась пресс-конференция Александра Авдеева, губернатора Владимирской области. В течение мероприятия глава региона ответил на вопрос журналистов о том, что происходит с Дворцом спорта на улице Мира во Владимире.
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