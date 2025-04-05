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Царьград

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Овечкин ведет "Вашингтон" к победе: дубль в матче с "Чикаго"

Овечкин ведет "Вашингтон" к победе: дубль в матче с "Чикаго"

Александр Овечкин оформил дубль в победном матче "Вашингтон Кэпиталз" против "Чикаго Блэкхоукс". Победа со счётом 5:3 усилила их позицию в борьбе за Президентский кубок.

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