Геологи официально подтвердили существование скрытого под водой континента

Площадь континента составляет почти 5 миллионов квадратных километров, но 95% территории скрыто под водами Тихого океана.
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