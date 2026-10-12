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Царьград

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Геологи официально подтвердили существование скрытого под водой континента

Геологи официально подтвердили существование скрытого под водой континента

Площадь континента составляет почти 5 миллионов квадратных километров, но 95% территории скрыто под водами Тихого океана.

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