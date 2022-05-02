Дано объяснение выдачи пособий богатым в России

Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская заявила "Прайм", что до полностью адресной системы – когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается – в России далеко.
Заведующая кафедрой бухучета, аудита и статистики экономического факультета РУДН Мария Петровская заявила "Прайм", что до полностью адресной системы – когда социальные выплаты получают лишь те, кто на самом деле в них нуждается – в России далеко.
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