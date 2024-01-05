МИД: НАТО превратила Украину в полигон для цифровой борьбы с РФ

НАТО превратила Украину фактически в полигон для испытания методов борьбы с Россией в цифровом пространстве, заявил глава департамента международной безопасности Министерства иностранных дел Артур Люкманов.
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