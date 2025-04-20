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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Сосьедада» о Захаряне: «Жаль его. Он показывал уровень, когда был доступен. Обидно, что не можем рассчитывать на него»

Ранее сообщалось, что полузащитник выбыл до конца сезона из-за травмы квадрицепса. «Заха, наверное, дальше всех от возвращения.

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