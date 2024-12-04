В Италии усложнили заселение в съемные квартиры через Airbnb

Теперь войти в жилье, снятое через Airbnb, можно будет только при личном присутствии владельца. Сведения о жильцах нужно будет передавать в полициюВ последние годы на итальянских улицах стало появляться все больше маленьких металлических коробочек и замочков на дверях квартир и заборов, а еще на столбах, перилах и решетках на окнах.