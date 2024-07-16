Пермячка изобрела лайфхак по устройству ребенка в элитную гимназию

Жительница Перми долгое время не могла устроить ребенка в нужную ей элитную гимназию. Тогда она поменяла адрес прописки на портале «Госуслуги», там же подала заявление на зачисление в школу и получила одобрение, рассказала пермячка агентству.
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