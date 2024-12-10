ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Александр Колесников, №78

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 78 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области» занял депутат Екатеринбургской городской Думы, директор ООО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района» Колесников Александр Евгеньевич.
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