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Депутат Пискарев: соцреклама в руках иноагентов может быть вражеской пропагандой

Депутат Пискарев: соцреклама в руках иноагентов может быть вражеской пропагандой

Социальная реклама в руках иноагентов может стать инструментом вражеской пропаганды. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает Telegram-канал комиссии.

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