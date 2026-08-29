Депутат Пискарев: соцреклама в руках иноагентов может быть вражеской пропагандой

Социальная реклама в руках иноагентов может стать инструментом вражеской пропаганды. Об этом заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, передает Telegram-канал комиссии.
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